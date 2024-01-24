В Усть-Цилемском районе женщину-пешехода сбил снегоход
- 09:00 24 января
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- Татьяна Зубова
В Усть-Цилемском районе сбили женщину-пешехода. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось вчера, 23 января, около шести часов утра. 49-летний водитель, находясь за рулем снегохода "Бурлак-М без государственных регистрационных знаков, двигался по улице Авиаторов в деревне Чукчино в сторону улицы Еловой. В районе дома №2 снегоход сбил женщину, что двигалась по краю проезжей части справа в попутном направлении транспорту.
Пешеход получила ряд травм, в том числе ушибла коленный сустав и правую голень. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она получила специализированную помощь.
Напомним, ранее в Коми произошла жуткая авария с участием лесовоза. В результате столкновения нескольких авто, большегруз опрокинулся и придавил собой "легковушку", в которой находился ребенок.
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