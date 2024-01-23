Вирус гриппа унес жизни двух жителей Коми

В Коми количество обращений к врачам из-за респираторных заболеваний и гриппа снижается. На прошлой неделе было зарегистрировано 196 новых случаев, что немного меньше, чем в предыдущие недели, когда число случаев превышало 200. Однако, главный эпидемиолог Минздрава региона Нина Овчинникова заявила, что количество осложнений увеличивается, передает телеканал "Коми Гор".

Она отметила, что в период снижения заболеваемости гриппом, болезнь обычно протекает тяжелее, чем в самом начале циркуляции. К сожалению, в регионе уже зарегистрировано два летальных исхода, связанных с гриппом H3N2, который является штаммом гриппа А, известным как гонконгский грипп.