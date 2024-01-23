Вирус гриппа унес жизни двух жителей Коми
- 13:00 23 января
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- Служба новостей
В Коми количество обращений к врачам из-за респираторных заболеваний и гриппа снижается. На прошлой неделе было зарегистрировано 196 новых случаев, что немного меньше, чем в предыдущие недели, когда число случаев превышало 200. Однако, главный эпидемиолог Минздрава региона Нина Овчинникова заявила, что количество осложнений увеличивается, передает телеканал "Коми Гор".
Она отметила, что в период снижения заболеваемости гриппом, болезнь обычно протекает тяжелее, чем в самом начале циркуляции. К сожалению, в регионе уже зарегистрировано два летальных исхода, связанных с гриппом H3N2, который является штаммом гриппа А, известным как гонконгский грипп.
Большинство заболевших являются детьми, поэтому некоторые учебные заведения находятся на карантине. По данным Роспотребнадзора Коми, в регионе закрыто одно общеобразовательное учреждение, а также 19 классов в 10 различных организациях и 10 групп в девяти детских садах.
Помимо гриппа, в Коми также циркулируют аденовирусы, риновирусы, коронавирус, включая штамм омикрон. Иммунитет к середине зимы обычно ослабевает, поэтому рекомендуется укреплять его с помощью прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Эпидемиологи не исключают возможности второй волны заболеваемости.
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