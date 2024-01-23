В ходе СВО героически погиб сержант из Коми Олег Чередов

В результате специальной военной операции героически погиб сержант Олег Чередов. Глава Коми, Владимир Уйба, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Олег Чередов был родом из села Ижма и жил в городе Сыктывкаре. Он служил в должности радиотелеграфиста на ультракоротковолновых и дециметровых радиостанциях малой мощности.

Сержант Олег Игоревич с отвагой выполнял свои боевые задачи, защищая мир от неонацизма. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за Родину.

Владимир Уйба в своих социальных сетях написал: "Вечная память российскому воину и вечная ему слава".