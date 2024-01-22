Стало известно, за сколько продают здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре. Объявление о продаже появилось на портале Avito. В сообщении указано, что за 406 квадратных метров владелец просит 45 миллионов рублей. Подъезд к зданию с двух сторон, рядом большое количество парковочных мест. Также уточняется, что все коммуникации, включая отопление и водоснабжение, подведены.

Напомним, сгоревшую школу №13, что находится неподалеку от бывшего автовокзала, переоборудуют в офисное здание. Информация об этом появилась еще осенью 2023 года. Однако кто будет финансировать проект, и когда стартуют работы, пока неизвестно. Уточняется, что внешний облик здания будет максимально схож с тем, что был ранее. Напомним, школа №13 является объектом культурного наследия.