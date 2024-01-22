За сколько продают здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре
- 07:30 22 января
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- Татьяна Зубова
Стало известно, за сколько продают здание бывшего автовокзала в Сыктывкаре.
Объявление о продаже появилось на портале Avito. В сообщении указано, что за 406 квадратных метров владелец просит 45 миллионов рублей. Подъезд к зданию с двух сторон, рядом большое количество парковочных мест. Также уточняется, что все коммуникации, включая отопление и водоснабжение, подведены.
Напомним, сгоревшую школу №13, что находится неподалеку от бывшего автовокзала, переоборудуют в офисное здание. Информация об этом появилась еще осенью 2023 года. Однако кто будет финансировать проект, и когда стартуют работы, пока неизвестно. Уточняется, что внешний облик здания будет максимально схож с тем, что был ранее. Напомним, школа №13 является объектом культурного наследия.
А в Максаковке бывший техникум "преобразят" в досуговый центр. Проект будущей общественной зоны отдыха представили в столичной мэрии летом 2023 года.
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