Здание техникума в сыктывкарской Максаковке превратят в досуговый центр

Цена контракта на создание проекта – 5,9 миллиона рублей. Подрядчика выберут посредством электронной аукциона. Заказ опубликован на портале госзакупок. Победителя торгов объявят 14 августа. Сам проект должен быть готов к марту 2024 года.

На месте бывшего автомеханического техникума в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка организуют центр досуга. Об этом сообщили в мэрии Сыктывкара.

Здание будет разделено на три блока. В первом расположится библиотека, детский центр, классы для проведения кружков, во втором – музыкальная школа, в третьем – общественное пространство с кафе, столами для бильярда и настольного тенниса, а также актовый зал. На земельном участке хотят соорудить спортивные площадки.