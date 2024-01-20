В Минтруде предложили компенсировать работу в выходные и праздники при увольнении
- 16:00 20 января
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- Служба новостей
Минтруд РФ предлагает ввести компенсацию при увольнении работников за работу в выходные и праздничные дни. Соответствующий проект размещен на портале нормативных правовых актов.
Если на момент увольнения дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни не были предоставлены, то работник может рассчитывать на дополнительный отдых или компенсацию, пишет «РГ».
«По выбору работника за весь период трудовой деятельности у данного работодателя ему предоставляется день (дни) отдыха с последующим увольнением или выплачивается в день увольнения разница между оплатой работы в указанные дни по правилам частей первой-третьей настоящей статьи и произведенной за эти дни оплатой в одинарном размере», - говорится в документе.
В законодательстве не установлен порядок предоставления дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни. Также ТК не содержит указания, в какой срок такой отдых должен быть предоставлен, говорится в пояснительной записке к документу.
Поправки разработаны во исполнение решения Конституционного суда и позволяют исключить ситуации, когда работник может быть уволен без выплаты компенсаций за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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