В Минтруде предложили компенсировать работу в выходные и праздники при увольнении

Минтруд РФ предлагает ввести компенсацию при увольнении работников за работу в выходные и праздничные дни. Соответствующий проект размещен на портале нормативных правовых актов.

Если на момент увольнения дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни не были предоставлены, то работник может рассчитывать на дополнительный отдых или компенсацию, пишет «РГ».