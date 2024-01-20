Под Сыктывкаром объявились волки

По информации, опубликованной мэром Сыктывкара Владимиром Голдиным в Telegram-канале, Единая дежурно-диспетчерская служба города получила звонок от жителя поселка Краснозатонский. Житель заметил двух взрослых волков, которые двигались от дома №79 по 3-ей линии в сторону лесополосы поблизости. Также был получен звонок от женщины с 4-ой линии, подтверждающий слова первого жителя и сообщающий о наличии останков собаки в районе 4-ой линии.

Администрация города обратилась к жителям с просьбой не оставлять домашних животных на привязи без присмотра, чтобы избежать нападений лесных хищников, и соблюдать меры безопасности. Также было подчеркнуто важное взаимодействие с охотничьим сообществом, правоохранительными органами и Министерством природных ресурсов региона. Горожанам рекомендуется сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывкара о фактах появления волков по телефонам: 24-69-90, 20-11-20, чтобы принять соответствующие меры для обеспечения безопасности людей.