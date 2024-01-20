Гороскоп на 20 января 2024 года: что обещают астрологи

ОВНЫ



Сегодня только от вас зависит будущий успех в карьере. В этот день желания Овнов будут исполняться легко и непринужденно. С домочадцами вас ждет полное взаимопонимание. Стоит избегать большого скопления людей, так как последствия могут быть непредсказуемыми, вы можете как встретиться со старыми знакомыми, так и потерять важные документы.



ТЕЛЬЦЫ



В этот день Тельцам придется принимать незамедлительные решения. От вас потребуется максимальная активность, чтобы оставаться в курсе дел. Сегодня отличный день для воплощения запланированных дел. Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Хорошее время для совершения крупных покупок, но стоит избегать сделок по приобретению драгоценных камней или дорогостоящих тканей. Неприятности могут ожидать вас в общении с противоположным полом, будьте осторожны.



БЛИЗНЕЦЫ



Впереди Близнецов ждет не самый легкий период в жизни. На вашем жизненном пути могут появиться неприятности и затруднения. Главное, не теряйте здравый смысл, будьте рассудительны. Также возможны проблемы взаимопонимания с близкими и родными. Не доводите себя, скоро все пройдет, и жизнь заиграет новыми красками.



РАКИ



Семейные ценности важны для поддержания здорового физического и морального состояния Раков. Не стоит забывать держать себя в руках и не переходить границы дозволенного, иначе есть шанс подорвать свое здоровье. Перед тем как что-либо сделать, хорошо все обдумайте.



ЛЬВЫ



В этот день Львы могут ощутить накопившуюся усталость. Сегодня не стоит заключать важные сделки и браться за выполнение ответственных заданий. Поиск новых вариантов для решения проблем следует отложить, а встречи с деловыми партнерами перенести на поздний период. Ближе к вечеру постарайтесь посвятить время себе и отдохнуть.



ДЕВЫ



Этот день у Дев будет наполнен светом и позитивом. Выпустите свою энергию в необходимое для вас направление. Сегодня удача на вашей стороне и поможет делам, касающимся торговли, творчества, строительства. Также вас ждут большие успехи, если ваша деятельность связана с поездками. Позвоните или встретьтесь со своим близким, возможно, у вас возникнут переживания, касающиеся его, в середине дня.



ВЕСЫ



И у женщин, и у мужчин сегодня будет большое желание расслабиться и ни о чем не думать. Но стоит проявить стойкость и волю, так как беспечность может Весам дорого обойтись: непредвиденные траты, трудности на работе, неурядицы в делах. Откажитесь от принятия судьбоносных решений, сегодня неподходящий для этого день, посвятите вечер встрече с родными или близкими вам людьми.



СКОРПИОНЫ



Сегодня звезды обещают Скорпионам подъем по карьерной лестнице или возможный успех в работе. Не бойтесь озвучить свои новые идеи и поставить перед собой сложные задачи, вы обязательно справитесь. А вот брать или давать в долг сегодня не стоит. Вторую половину дня проведите с пользой для себя, шопинг не помешает.



СТРЕЛЬЦЫ



Стрельцов ждет обычный серый день без намека на яркие события. Монотонная и нудная работа затянет вас в унылые мысли. Соберитесь с силами и пропустите этот день через себя, и мир окрасится в яркую палитру. Проведите приятный вечер с друзьями или семьей, дабы восполнить свой заряд энергии на следующие дни.



КОЗЕРОГИ



Козерогам, не стоит надеяться на головокружительный успех. Спокойный и размеренный день поможет навести в голове порядок. Незначительные разногласия и конфликты на работе или учебе не должны быть восприняты вами близко к сердцу. Прислушивайтесь к своему сердцу, быть может, в конце этого тихого дня вы захотите разделить с давним другом приятный вечер, не упустите представившиеся возможности.



ВОДОЛЕИ



Сегодня Водолеи могут столкнуться не просто с новым видом деятельности, но и перейти на новое место работы. Проявите спокойствие и покажите себя в лучшем свете. В следующем месяце, если не ударить в грязь лицом, появится возможность насладиться свободным временем, проведите его с пользой: наладьте связи, отправьтесь в небольшое путешествие, дабы постичь новые горизонты.



РЫБЫ



Планеты расположены неблагоприятным образом, заставляя Рыб видеть лишь темную сторону. До полудня постарайтесь абстрагироваться от окружающих вас людей и мыслей, не придирайтесь к мелочам, не занимайтесь самоистязанием, не оценивайте людей и их поступки. Далее вы, вероятно, получите хорошие вести, которые смягчат ваш настрой и направят мысли в нужном направлении.