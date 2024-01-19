В Воркуте сотрудники ОМОН "Арктика" совместно с УФСБ по Коми изъяли около 4 тонн водных биоресурсов

В Воркуте при силовой поддержке ОМОН "Арктика" совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Коми и с пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району в ходе проведения мероприятий пресечен незаконный оборот водных биологических ресурсов, добытых в нарушение российского законодательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

Выявленная продукция также не имела необходимых маркировок, ветеринарных сопроводительных документов и предназначалась для поставок в города Республики Коми, Архангельской и Кировской областей.