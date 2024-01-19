В Воркуте сотрудники ОМОН "Арктика" совместно с УФСБ по Коми изъяли около 4 тонн водных биоресурсов
- 16:00 19 января
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- Служба новостей
В Воркуте при силовой поддержке ОМОН "Арктика" совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Коми и с пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району в ходе проведения мероприятий пресечен незаконный оборот водных биологических ресурсов, добытых в нарушение российского законодательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.
Выявленная продукция также не имела необходимых маркировок, ветеринарных сопроводительных документов и предназначалась для поставок в города Республики Коми, Архангельской и Кировской областей.
В результате проведенных мероприятий изъято более 3,7 тонн водных биологических ресурсов различного видового состава. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 13,9 млн рублей.
Пограничным управлением проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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