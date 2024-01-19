В Сыктывкаре подняли вопрос о продлении дороги-дублера Октябрьского проспекта

В Сыктывкаре предпринимаются меры для разгрузки Октябрьского проспекта, о чем сообщил главный архитектор города Владимир Рунг на общественных слушаниях по проекту "Югыд Чой".

В рамках плана дальнейшего комплексного развития территорий Сыктывкара планируется продлить дублер Октябрьского проспекта до улицы Тентюковской. На улице Тентюковской дорога будет расширена до четырех полос, что позволит снять напряжение с Октябрьского проспекта и улучшить трафик.