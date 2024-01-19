В Сыктывкаре подняли вопрос о продлении дороги-дублера Октябрьского проспекта
- 13:00 19 января
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- Служба новостей
В Сыктывкаре предпринимаются меры для разгрузки Октябрьского проспекта, о чем сообщил главный архитектор города Владимир Рунг на общественных слушаниях по проекту "Югыд Чой".
В рамках плана дальнейшего комплексного развития территорий Сыктывкара планируется продлить дублер Октябрьского проспекта до улицы Тентюковской. На улице Тентюковской дорога будет расширена до четырех полос, что позволит снять напряжение с Октябрьского проспекта и улучшить трафик.
Дублер Октябрьского проспекта предназначен для внутриквартального движения, чтобы избежать необходимости выезда на Октябрьский проспект. Также рассматривается вопрос о создании дороги-дублера вдоль улицы Тентюковской на территории ЖК "Атлантида" в сторону города. Это также поможет разгрузить Октябрьский проспект и обеспечить внутриквартальное перемещение.
Дублеры позволят жителям перемещаться внутри района без выезда на Октябрьский проспект. Кроме того, предусмотрена дорога-дублер в границах района "Югыд Чой". Все эти меры направлены на улучшение транспортной ситуации и снижение нагрузки на главные магистрали города.
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