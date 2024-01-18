Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Олимпийский чемпион Устюгов выступил в гонке в Сыктывкаре не очень удачно

Олимпийский чемпион Устюгов выступил в гонке в Сыктывкаре не очень удачноchampionat.com

В Сыктывкаре стартовал чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова. В женской гонке на 10 км победу одержала Анастасия Фалеева из СЗФО, опередив Марию Истомину и Ларису Рясину из Центрального округа.

У мужчин в масс-старте была ожесточенная борьба. Иван Горбунов из Сибирского округа победил, Евгений Белов из Уральского округа занял второе место, а третье место занял Константин Тиунов из Центрального округа. Спортсмены из Коми, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин и Алексей Виценко заняли соответственно 4, 6 и 7 места.

Олимпийский чемпион Денис Спицов финишировал на 15-м месте, а Сергей Устюгов занял 28-е место. Устюгов отметил в своем ТГ-канале, что это был его первый старт, и хотя было тяжело, он рад, что смог добраться до финиша и работал на максимуме.

Чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова продолжается, и спортсмены продолжают соревноваться в различных дисциплинах.

...

  • 0

Популярное

Последние новости