Олимпийский чемпион Устюгов выступил в гонке в Сыктывкаре не очень удачно

В Сыктывкаре стартовал чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова. В женской гонке на 10 км победу одержала Анастасия Фалеева из СЗФО, опередив Марию Истомину и Ларису Рясину из Центрального округа.

У мужчин в масс-старте была ожесточенная борьба. Иван Горбунов из Сибирского округа победил, Евгений Белов из Уральского округа занял второе место, а третье место занял Константин Тиунов из Центрального округа. Спортсмены из Коми, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин и Алексей Виценко заняли соответственно 4, 6 и 7 места.