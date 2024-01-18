Олимпийский чемпион Устюгов выступил в гонке в Сыктывкаре не очень удачно
- 14:30 18 января
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- Служба новостей
В Сыктывкаре стартовал чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова. В женской гонке на 10 км победу одержала Анастасия Фалеева из СЗФО, опередив Марию Истомину и Ларису Рясину из Центрального округа.
У мужчин в масс-старте была ожесточенная борьба. Иван Горбунов из Сибирского округа победил, Евгений Белов из Уральского округа занял второе место, а третье место занял Константин Тиунов из Центрального округа. Спортсмены из Коми, Евгений Семяшкин, Илья Порошкин и Алексей Виценко заняли соответственно 4, 6 и 7 места.
Олимпийский чемпион Денис Спицов финишировал на 15-м месте, а Сергей Устюгов занял 28-е место. Устюгов отметил в своем ТГ-канале, что это был его первый старт, и хотя было тяжело, он рад, что смог добраться до финиша и работал на максимуме.
Чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова продолжается, и спортсмены продолжают соревноваться в различных дисциплинах.
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