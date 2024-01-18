В одном из городов Коми ввели особый противопожарный режим

Администрация Усинска объявила введение особого противопожарного режима в муниципалитете. Это связано с неблагоприятной обстановкой, вызванной пожарами, аномально низкой температурой и необходимостью стабилизации ситуации. Режим начал действовать с 15 января.

С начала года уже произошло 67 пожаров, что на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года (на 14 января). В результате пожаров погибли пять человек, а трое получили травмы (в 2022 году было пять погибших и двое пострадавших).