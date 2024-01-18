В одном из городов Коми ввели особый противопожарный режим
- 13:00 18 января
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- Служба новостей
Администрация Усинска объявила введение особого противопожарного режима в муниципалитете. Это связано с неблагоприятной обстановкой, вызванной пожарами, аномально низкой температурой и необходимостью стабилизации ситуации. Режим начал действовать с 15 января.
С начала года уже произошло 67 пожаров, что на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года (на 14 января). В результате пожаров погибли пять человек, а трое получили травмы (в 2022 году было пять погибших и двое пострадавших).
Основные причины возникновения пожаров включают нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и теплогенерирующих установок, а также небрежное обращение с огнем.
Введение противопожарного режима направлено на повышение безопасности и предотвращение возможных пожаров. Он может включать дополнительные меры контроля, усиление профилактической работы и образовательные мероприятия для населения с целью повышения осведомленности о правилах пожарной безопасности.
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