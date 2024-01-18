В Коми увеличились детские пособия от Социального фонда России

С нового года увеличен размер ряда пособий на детей, назначаемых отделением Социального фонда РФ по Республике Коми. Речь идет о выплатах, размеры которых зависят от величины регионального прожиточного минимума. Единое пособие на детей и беременных женщин

Размер единого пособия зависит от природно-климатической зоны региона, где проживает семья, и назначается на детей в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка, беременным женщинам – 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2024 году в Коми это будут следующие величины:

На детей

Южная климатическая зона Северная климатическая зона 50% 8625,50 10959,50 75% 12938,25 16439,25 100% 17251,00 21919,00

Беременным женщинам

Южная климатическая зона Северная климатическая зона 50% 9421,00 11655,50 75% 14131,50 17483,25 100% 18842,00 23311,00

Напоминаем, что единое пособие назначается, исходя из дохода семьи. В новом году среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения: 21 386,00 руб.– в северной природно-климатической зоне Республики Коми, 17 286 руб. - в южной. Также при назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителей.

Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Поскольку эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. Напомним, что детские пособия, как правило, приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплата осуществляется в новом размере уже в январе.

Стоит отметить, что право семьи на выплату единого пособия из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением и затем в течение следующих 12 месяцев, на которые оно установлено, не пересматривается.

Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет

С 2024 года увеличен размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Эта мера соцподдержки назначается на детей, рожденных до 1 января 2023 года, и составляет 100% прожиточного минимума на ребенка. С учетом увеличения суммы выплат будут следующими: в северной природно-климатической зоне Республики Коми - 21 919 руб., в южной – 17 251 руб. Право на данную выплату есть у семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи в которых не превышает величину двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала

Размер выплат из средств материнского капитала также повысился и с января составляет в северной природно-климатической зоне региона 21 919 руб., в южной – 17 251 руб. Для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи также не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.