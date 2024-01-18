В Коми предложили ежемесячно доплачивать пожарным и спасателям по 5 тысяч рублей
- 09:00 18 января
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- Служба новостей
Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми предложил внести поправки в закон "О социальной поддержке населения", которые предусматривают ежемесячные денежные выплаты работникам противопожарной и аварийно-спасательной службы Коми. Согласно предложению, выплата составит 5 тысяч рублей, но на нее не будут начисляться северный и районный коэффициенты.
Работники региональной противопожарной службы Коми смогут рассчитывать на эту меру поддержки, если им исполнилось 50 лет и они отработали в службе не менее 25 лет. Также постоянные работники профессиональной аварийно-спасательной службы Коми, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, смогут получать выплату после достижения 40 лет и имея стаж работы не менее 15 лет в качестве спасателя.
По оценкам Комитета, в 2024 году эту поддержку сможет получить 71 человек, а в следующем году - 72 человека.
Эта новая мера поддержки направлена на компенсацию факта, что пожарные и спасатели регионального уровня выходят на пенсию в 60 лет, а работники федеральных структур вынуждены уходить на пенсию гораздо раньше.
Проект документа опубликован на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов, и общественное обсуждение будет продолжаться до 25 января.
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