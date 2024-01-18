В Коми предложили ежемесячно доплачивать пожарным и спасателям по 5 тысяч рублей

Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми предложил внести поправки в закон "О социальной поддержке населения", которые предусматривают ежемесячные денежные выплаты работникам противопожарной и аварийно-спасательной службы Коми. Согласно предложению, выплата составит 5 тысяч рублей, но на нее не будут начисляться северный и районный коэффициенты.

Работники региональной противопожарной службы Коми смогут рассчитывать на эту меру поддержки, если им исполнилось 50 лет и они отработали в службе не менее 25 лет. Также постоянные работники профессиональной аварийно-спасательной службы Коми, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, смогут получать выплату после достижения 40 лет и имея стаж работы не менее 15 лет в качестве спасателя.