Морозы -6...-11С и метель: погода в Коми 18 января

В ЦГМС по Коми рассказали, какой будет погода в регионе 18 января. По информации синоптиков, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой, местами умеренный снег. При этом в районах крайнего северо-востока осадков преимущественно не будет.

Ветер подует с юго-запада. Его скорость достигнет скорости 8-13 метров в секунду. На севере региона ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду, однако при порывах скорость может достигнуть 15-20 метров в секунду. Местами ожидается метель.

Ночью и днем температура будет держаться в районе -6...-11С, ночью при прояснении подморозит до -12...-17С, на крайнем северо-востоке столбик термометра покажет сегодня -9...-14С.