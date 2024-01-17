Беременным россиянкам разрешили получать психологическую помощь бесплатно

В России беременным женщинам предоставили право на бесплатную психологическую помощь в рамках системы ОМС. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал «Комсомольской правде», кому еще будет доступна льгота.

По словам эксперта, на поддержку специалистов могут рассчитывать не только будущие мамы, но и женщины во время послеродового периода, а также ветераны боевых действий и пациенты на диспансерном наблюдении. Для получения бесплатной помощи необходимо направление профильного лечащего врача. При этом психологические проблемы должна быть связаны с заболеванием, предусмотренным системой ОМС. Речь идет, например, о случаях послеродовой депрессии.

С наступившего года также расширена программа поддержки бесплодных семейных пар. Планируется провести порядка 90 тысяч циклов ЭКО.