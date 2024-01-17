Беременным россиянкам разрешили получать психологическую помощь бесплатно
- 16:30 17 января
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- Служба новостей
В России беременным женщинам предоставили право на бесплатную психологическую помощь в рамках системы ОМС. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал «Комсомольской правде», кому еще будет доступна льгота.
По словам эксперта, на поддержку специалистов могут рассчитывать не только будущие мамы, но и женщины во время послеродового периода, а также ветераны боевых действий и пациенты на диспансерном наблюдении. Для получения бесплатной помощи необходимо направление профильного лечащего врача. При этом психологические проблемы должна быть связаны с заболеванием, предусмотренным системой ОМС. Речь идет, например, о случаях послеродовой депрессии.
С наступившего года также расширена программа поддержки бесплодных семейных пар. Планируется провести порядка 90 тысяч циклов ЭКО.
«Также вводятся дополнительные критерии качества медпомощи при проведении ЭКО – чтобы оценить эффективность работы клиник, получающих финансирование в рамках ОМС», — отметил Кузнецов.
В будущем планируется ввести оценку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации. Женщины смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога, сдать необходимые анализы, мужчин направят к врачу-урологу.
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