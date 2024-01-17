В отношении 47-летней участницы смертельного ДТП на трассе в Коми возбудили дело

Сотрудники отдела МВД России по Ухте начали расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Ей предъявляются обвинения по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, 16 января подозреваемая находилась за рулем автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар в направлении Сосногорска. На 339-м километре она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель седана, родившийся в 1971 году, скончался на месте происшествия.