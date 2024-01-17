Получить права в России станет проще уже весной: вот как изменять экзамен ГИБДД
- 13:30 17 января
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- Служба новостей
C 1 апреля в России заработает новый регламент по сдачи практического экзамена на водительские права в ГИБДД. Согласно документу, водителям разрешат чаще ошибаться при сдаче так называемого «вождения». Сейчас, согласно регламенту, можно набрать 5 штрафных баллов, а с 1 апреля — уже 7. «В подпункте 186.2 пункта 186 цифру «5» заменить цифрой «7», — говорится в обновленном тексте регламента.
Какие дополнительные ошибки можно будет допустить
Ранее регламент по сдаче на права меняли в 2021 году. Тогда сдачу «площадки» и «города» объединили в один практический экзамен. При этом шибки при вождении разделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. До вступления в силу изменений, можно набирать только 5 баллов. Таким образом, после вступления в силу изменений, модно будет дополнительно допустить две мелкие ошибки или одну «среднюю» ценой два балла.
Ошибки ценой один балл, согласно регламенту, следующие:
- движение без ремня безопасности
- действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления
- не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
- не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество
- выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления
- осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
- не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1
- пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика)
- нарушил правила выполнения обгона
- нарушил правила выполнения поворота
- нарушил правила выполнения разворота
- нарушил правила движения задним ходом
- нарушил правила проезда железнодорожных переездов
- превысил разрешенную максимальную скорость движения
- использовал во время движения телефон.
Ошибки ценой два балла, согласно регламенту, следующие:
- выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе
- нарушил правила остановки или стоянки
- не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой
- в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился
- нарушил правила перевозки пассажиров
- нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
- не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом
- допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом
- допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске
- допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.
Новые правила сдачи практических экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав действуют с 21 апреля 2021 года. Главным изменением стало объединение двух практических экзаменов на площадке и в городе в один, сообщает портал Autonews.
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