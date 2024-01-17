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Получить права в России станет проще уже весной: вот как изменять экзамен ГИБДД

Получить права в России станет проще уже весной: вот как изменять экзамен ГИБДДshutterstock.com

C 1 апреля в России заработает новый регламент по сдачи практического экзамена на водительские права в ГИБДД. Согласно документу, водителям разрешат чаще ошибаться при сдаче так называемого «вождения». Сейчас, согласно регламенту, можно набрать 5 штрафных баллов, а с 1 апреля — уже 7. «В подпункте 186.2 пункта 186 цифру «5» заменить цифрой «7», — говорится в обновленном тексте регламента.

Какие дополнительные ошибки можно будет допустить

Ранее регламент по сдаче на права меняли в 2021 году. Тогда сдачу «площадки» и «города» объединили в один практический экзамен. При этом шибки при вождении разделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. До вступления в силу изменений, можно набирать только 5 баллов. Таким образом, после вступления в силу изменений, модно будет дополнительно допустить две мелкие ошибки или одну «среднюю» ценой два балла.

Ошибки ценой один балл, согласно регламенту, следующие:

  • движение без ремня безопасности
  • действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления
  • не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
  • не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество
  • выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления
  • осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
  • не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1
  • пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика)
  • нарушил правила выполнения обгона
  • нарушил правила выполнения поворота
  • нарушил правила выполнения разворота
  • нарушил правила движения задним ходом
  • нарушил правила проезда железнодорожных переездов
  • превысил разрешенную максимальную скорость движения
  • использовал во время движения телефон.

Ошибки ценой два балла, согласно регламенту, следующие:

  • выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе
  • нарушил правила остановки или стоянки
  • не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой
  • в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился
  • нарушил правила перевозки пассажиров
  • нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
  • не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)
  • допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов
  • допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом
  • допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом
  • допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске
  • допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.


Новые правила сдачи практических экзаменов в ГИБДД для получения водительских прав действуют с 21 апреля 2021 года. Главным изменением стало объединение двух практических экзаменов на площадке и в городе в один, сообщает портал Autonews.

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