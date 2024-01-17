Получить права в России станет проще уже весной: вот как изменять экзамен ГИБДД

C 1 апреля в России заработает новый регламент по сдачи практического экзамена на водительские права в ГИБДД. Согласно документу, водителям разрешат чаще ошибаться при сдаче так называемого «вождения». Сейчас, согласно регламенту, можно набрать 5 штрафных баллов, а с 1 апреля — уже 7. «В подпункте 186.2 пункта 186 цифру «5» заменить цифрой «7», — говорится в обновленном тексте регламента.



Какие дополнительные ошибки можно будет допустить

Ранее регламент по сдаче на права меняли в 2021 году. Тогда сдачу «площадки» и «города» объединили в один практический экзамен. При этом шибки при вождении разделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. До вступления в силу изменений, можно набирать только 5 баллов. Таким образом, после вступления в силу изменений, модно будет дополнительно допустить две мелкие ошибки или одну «среднюю» ценой два балла.



Ошибки ценой один балл, согласно регламенту, следующие: