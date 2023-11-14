Появились подробности пожара в частном доме в Сыктывкаре
- 09:00 14 ноября
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- Татьяна Зубова
Появились подробности пожара в частном доме в Сыктывкаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, вчера 13 ноября, в районе 11 вечера в дежурную часть поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома (52) по улице Серова.
Пламя охватило не только жилое здание, но и пристройку. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее в Ижемском районе молодая женщина вызвала спасателей на пожар, которого не было. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сельчанка набрала "01" и сообщила о возгорании в доме родителей. Прибыв на место, огнеборцы убедились, что вызов был ложным. Сама злоумышленница не смогла аргументировать свой поступок, поскольку пребывала в невменяемом состоянии. Позднее районный суд наказал женщину за ее "шалость" штрафом в размере одна тысяча рублей.
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