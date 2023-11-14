Появились подробности пожара в частном доме в Сыктывкаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, вчера 13 ноября, в районе 11 вечера в дежурную часть поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома (52) по улице Серова.

Пламя охватило не только жилое здание, но и пристройку. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.