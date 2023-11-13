В Коми пьяная женщина вызвала спасателей на несуществующий пожар
- 20:00 13 ноября
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Жительница Ижемского района позвонила по номеру “01” и сообщила о пожаре в доме ее родителей.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 29-летняя жительница Ижемского района, находясь в нетрезвом виде, позвонила в службу спасения и сообщила о возгорании жилого дома, в котором проживают ее родители. Пожарные, прибыв на место предполагаемого пожара, не обнаружили никакого возгорания.
Женщина не смогла объяснить сотрудникам МЧС причину вызова, так как находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В итоге мировой судья Ижемского судебного участка признал ее виновным в совершении административного правонарушения по факту заведомо ложного вызова спецслужб и назначил ей штраф в размере одной тысячи рублей.
...