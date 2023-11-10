Жителя Коми оштрафовали за драку с соседкой по гаражу

По информации, полученной от пресс-службы судов Республики Коми, летом 2023 года житель Печоры заметил женщину за окном своей квартиры, которая пыталась уронить его 200-литровую бочку с водой, расположенную между его и ее гаражами. Возмущенный таким поведением, мужчина вышел на улицу и попытался ей помешать. В ходе конфликта, мужчина нанес ей удар по пальцам руки, используя деревянную крышку.

Рассмотрев данный случай, мировой судья судебного участка Печоры признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. За причинение телесных повреждений ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Несмотря на это, правонарушитель не признал свою вину во время судебного заседания.