В Коми сотрудникам ОМОНа пришлось "брать" квартиру штурмом

Согласно информации, опубликованной пресс-службой МВД по Коми, воркутинские сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накануне успешно провели операцию, задержав нескольких местных жителей, которые хранили в квартире запрещенное вещество, мефедрон, без намерения его сбывать. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность подозреваемого, который оказался 33-летним местным жителем.

Задержание подозреваемого произошло благодаря силовой поддержке сотрудников ОМОН «Арктика», подразделения Росгвардии по Коми. Мужчина был задержан в своей квартире. В процессе обыска было обнаружено и изъято семь пакетиков с бежевым порошкообразным веществом, восемь пакетиков с белыми кристаллами, а также четыре пакетика с таблетками. Кроме того, правоохранителями были изъяты сотовый телефон и весы, которые, вероятно, использовались для измерения и распределения наркотических веществ.