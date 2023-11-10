В Коми могут начать бесплатно кормить школьников из многодетных семей

Депутаты Госсовета региона накануне подготовили законопроект о внесении изменений в республиканский закон о социальной поддержке населения. Документом предлагается расширить круг школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание в образовательных организациях, дополнив его детьми из многодетных семей.

Сейчас право на бесплатное горячее питание имеют школьники из семей с низким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, которые получают начальное общее образование.