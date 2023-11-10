В Коми могут начать бесплатно кормить школьников из многодетных семей
- 08:00 10 ноября
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- Иван Огурцов
Такое предложение вынесли депутаты Госсовета
Депутаты Госсовета региона накануне подготовили законопроект о внесении изменений в республиканский закон о социальной поддержке населения. Документом предлагается расширить круг школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание в образовательных организациях, дополнив его детьми из многодетных семей.
Сейчас право на бесплатное горячее питание имеют школьники из семей с низким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, которые получают начальное общее образование.
Предполагается, что реализация этой меры поддержки позволит обеспечить горячим питанием около 2,5 тысяч детей из многодетных семей Республики Коми.
Депутаты также предлагают расширить состав многодетной семьи для целей предоставления мер социальной поддержки. В настоящее время многодетной семьей признается семья, в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Предлагается считать многодетной семьей ту ячейку общества, в которой воспитывается трое и более детей, в том числе детей в возрасте до 23 лет, которые продолжают очно учиться в образовательных организациях.
Это изменение позволит увеличить количество социальной поддержки и мотивировать родителей, которые смогут претендовать на меры социальной поддержки, в том числе на ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет для подготовки к школе, социальную выплату на покупку транспортного средства, а также на получение ордена «Родительская слава».
В настоящее время ежемесячная денежная выплата на подготовку к школе составляет 10 тысяч рублей. Социальная выплата на покупку транспортного средства составляет 1,5 миллиона рублей.
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