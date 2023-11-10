В одном из городов Коми появится надземный переход
- 07:00 10 ноября
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- Иван Огурцов
Новая конструкция решит вопрос с закрытием на демонтаж старого моста
Накануне мэр Ухты, Магомед Османов, сообщил на своей странице в социальной сети, что пешеходный «горбатый мост», соединяющий микрорайон Озерный и город, будет заменен надземным переходом. Этот мост был закрыт в начале года, и компания «РЖД» получила предписание на его демонтаж. Оказалось, что альтернативная дорога через путепровод не является удобной для пешеходов. Тротуары там практически не убираются, и пешеходы вынуждены идти по дороге, что увеличивает риск возникновения аварий и создает риск для здоровья и жизни местных жителей.
Хотя использование моста также было неудобным для людей, власти искали решение этой проблемы. Мэр Османов подчеркнул, что предписание на демонтаж моста было выдано в приоритете сохранения жизни и здоровья граждан. Он также напомнил, что существует другой путь из Озерного в город через путепровод. Однако, с учетом проблем с этим маршрутом, было принято решение построить надземный пешеходный переход на месте «горбатого моста».
Мэр отметил, что глава республики Владимир Уйба лично принялся за решение этой проблемы и сейчас руковдство города совместно с региональными властями разрабатывает варианты решения. Новый надземный переход будет способствовать безопасному перемещению пешеходов и улучшит их доступность к различным этой части города.
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