В одном из городов Коми появится надземный переход

Накануне мэр Ухты, Магомед Османов, сообщил на своей странице в социальной сети, что пешеходный «горбатый мост», соединяющий микрорайон Озерный и город, будет заменен надземным переходом. Этот мост был закрыт в начале года, и компания «РЖД» получила предписание на его демонтаж. Оказалось, что альтернативная дорога через путепровод не является удобной для пешеходов. Тротуары там практически не убираются, и пешеходы вынуждены идти по дороге, что увеличивает риск возникновения аварий и создает риск для здоровья и жизни местных жителей.

Хотя использование моста также было неудобным для людей, власти искали решение этой проблемы. Мэр Османов подчеркнул, что предписание на демонтаж моста было выдано в приоритете сохранения жизни и здоровья граждан. Он также напомнил, что существует другой путь из Озерного в город через путепровод. Однако, с учетом проблем с этим маршрутом, было принято решение построить надземный пешеходный переход на месте «горбатого моста».