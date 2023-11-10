Суд «оценил» укусы на теле жительницы Коми в 50 тысяч рублей

Гражданское дело, рассмотренное Печорским горсудом, связано с иском, поданным местной жительницей по факту нападения домашней собаки. Суд установил, что в начале 2023 года во время прогулки 57-летнюю пострадавшую укусила собака, причинив ей физические повреждения в виде ран и порвав брюки.

Сразу после инцидента истец обратилась в травмпункт Печорской ЦРБ, где ей была оказана медицинская помощь, включающая обработку и перевязку ран. Диагноз, поставленный врачами, гласил: "укушенные раны левого бедра и левой голени".