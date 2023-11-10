Суд «оценил» укусы на теле жительницы Коми в 50 тысяч рублей
- 06:30 10 ноября
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- Иван Огурцов
Собака несколько раз укусила женщину за ногу и разорвала брюки
Гражданское дело, рассмотренное Печорским горсудом, связано с иском, поданным местной жительницей по факту нападения домашней собаки. Суд установил, что в начале 2023 года во время прогулки 57-летнюю пострадавшую укусила собака, причинив ей физические повреждения в виде ран и порвав брюки.
Сразу после инцидента истец обратилась в травмпункт Печорской ЦРБ, где ей была оказана медицинская помощь, включающая обработку и перевязку ран. Диагноз, поставленный врачами, гласил: "укушенные раны левого бедра и левой голени".
В своем иске женщина просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также возместить материальный ущерб в размере 1350 рублей, стоимость порванных брюк. Суд, учитывая тяжесть причиненных истцу физических и моральных страданий, а также степень вины ответчика, пришел к выводу о необходимости взыскания денежной компенсации в размере 50 тысяч рублей за моральный вред.
Кроме того, суд также признал необходимым взыскать с ответчика материальный ущерб в виде стоимости порванных брюк.
Решение суда пока что не вступило в полную юридическую силу.
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