В Коми несовершеннолетний угонщик заплатит материальный ущерб

По информации, полученной от пресс-службы судов Республики Коми, произошел случай угона автомобиля "Лада Калина", совершенный несовершеннолетним лицом, достигшим возраста 14 лет. После возвращения автомобиля владелец обнаружил серьезные повреждения транспортного средства. Задняя правая фара была пробита, на крышке багажника обнаружены глубокие повреждения лакокрасочного покрытия с обеих сторон, а также повреждены фонарь подсветки номера и фары. Капот и крылья имели вмятины, а на задней двери были повреждены ручки. Кроме того, был украден модуль связи сигнализации, были похищены и государственные регистрационные знаки автомобиля.

Для определения степени ущерба, причиненного подростком, владелец автомобиля обратился к независимому оценщику. Согласно его отчету, стоимость восстановительного ремонта отечественного авто составила 119 тысяч рублей. В связи с этим, горсуд уты Воркпринял решение взыскать с несовершеннолетнего ответчика в пользу потерпевшего материальный ущерб, который включает в себя стоимость восстановительного ремонта автомобиля и сигнализации, а также расходы на проведение независимой оценки. Общая сумма, взысканная с подростка, составила 126 тысяч рублей.