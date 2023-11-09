В отдаленной деревне в Коми построят водопровод
- 08:00 9 ноября
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- Иван Огурцов
На эти цели потратят более семи миллионов
По информации, полученной от RosTender.info, в деревне Верхнее Бугаево, расположенной в Усть-Цилемском районе Республики Коми, планируется строительство водопровода, предназначенного для хозяйственно-питьевого использования. В настоящее время проводится тендер на разработку проектно-сметной документации, и заявки на участие принимаются до 14 ноября.
Согласно условиям тендера, начальная цена муниципального контракта составляет 7,2 миллиона рублей, и финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Усть-Цилемского района. Планируется, что проект будет завершен уже к концу марта следующего года.
В рамках проекта будет построен водопровод диаметром от 40 мм до 63 мм. Протяженность трассы водопроводной сети составит 740 метров. Основная ветка водопровода будет проложена с использованием траншейного метода.
Это важное развитие для деревни Верхнее Бугаево, поскольку наличие хозяйственно-питьевого водопровода значительно повысит качество жизни местных жителей. Они смогут получать надежный доступ к чистой питьевой воде, а также использовать ее для бытовых и хозяйственных нужд. Кроме того, строительство водопровода способствует развитию инфраструктуры и улучшению условий проживания в деревне.
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