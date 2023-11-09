В отдаленной деревне в Коми построят водопровод

По информации, полученной от RosTender.info, в деревне Верхнее Бугаево, расположенной в Усть-Цилемском районе Республики Коми, планируется строительство водопровода, предназначенного для хозяйственно-питьевого использования. В настоящее время проводится тендер на разработку проектно-сметной документации, и заявки на участие принимаются до 14 ноября.

Согласно условиям тендера, начальная цена муниципального контракта составляет 7,2 миллиона рублей, и финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Усть-Цилемского района. Планируется, что проект будет завершен уже к концу марта следующего года.