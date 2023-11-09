Неравнодушных жителей Коми поблагодарили за помощь в спасении коров
- 07:00 9 ноября
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- Иван Огурцов
Животных уморили голодом, некоторых - насмерть
Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, выразил свою благодарность жителям республики и города Вуктыла за их помощь в разрешении кризисной ситуации, которая произошла на одной из местных ферм. Неделю назад на этой ферме в Вуктыльском районе произошла настоящая трагедия, когда в результате голода погибло восемь коров, а остальные животные находились в состоянии крайнего истощения. Благодаря отклику неравнодушных жителей, жизни большинства коров были спасены, как сообщил Ильдар Андарьянов.
Глава Минсельхоза региона отметил, что помощь специалистам, работающим на ферме и спасающим животных, пришла со стороны местных жителей и волонтеров. Они организовали сбор и доставку кормов и медикаментов, а также оказывают психологическую поддержку. Это важное сотрудничество позволяет не только обеспечить ферму необходимыми ресурсами, но и создать благоприятную атмосферу для животных, которые испытали серьезные трудности.
Кроме того, Ильдар Андарьянов сообщил о новых мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми планирует провести обучение фермеров и работников ветеринарных служб по предотвращению и борьбе с голодом среди скота. Это поможет повысить осведомленность и готовность кризисных ситуаций, а также обеспечить качественное питание и заботу о животных.
Ильдар Андарьянов также подчеркнул, что такие проявления солидарности и гражданской ответственности, как в случае с фермой в Вуктыле, являются важными для развития сельского хозяйства и общества в целом. Он призвал всех жителей региона активно участвовать в подобных инициативах и оказывать поддержку тем, кто нуждается.
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