Неравнодушных жителей Коми поблагодарили за помощь в спасении коров

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, выразил свою благодарность жителям республики и города Вуктыла за их помощь в разрешении кризисной ситуации, которая произошла на одной из местных ферм. Неделю назад на этой ферме в Вуктыльском районе произошла настоящая трагедия, когда в результате голода погибло восемь коров, а остальные животные находились в состоянии крайнего истощения. Благодаря отклику неравнодушных жителей, жизни большинства коров были спасены, как сообщил Ильдар Андарьянов.

Глава Минсельхоза региона отметил, что помощь специалистам, работающим на ферме и спасающим животных, пришла со стороны местных жителей и волонтеров. Они организовали сбор и доставку кормов и медикаментов, а также оказывают психологическую поддержку. Это важное сотрудничество позволяет не только обеспечить ферму необходимыми ресурсами, но и создать благоприятную атмосферу для животных, которые испытали серьезные трудности.