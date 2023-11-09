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В Сыктывкаре правоохранители вычислили расхитителя могил

В Сыктывкаре правоохранители вычислили расхитителя могилФото УМВД по Сыктывкару

Неизвестные воровали металлические конструкции

В Управление внутренних дел России по городу Сыктывкару поступило сообщение от местного жителя о краже металлического столба. Мужчина посетил место захоронения своей бабушки на городском кладбище и обнаружил, что столб, который он сам установил летом, исчез. По оценке полиции, стоимость украденного имущества составляет 2 тысячи 200 рублей.

Инцидент с похищением металлических конструкций на кладбище не является единичным случаем. Еще один мужчина обратился в полицию через два дня со схожим заявлением. В этом случае, у надгробия его родителей, была украдена часть металлической ограды стоимостью более семи тысяч рублей. Оба пострадавших сообщили о длительности проблемы, отмечая, что такие случаи происходят не первый год.

Уголовный розыск ведет расследование по данному делу. К настоящему времени, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, который находится в розыске. Подробности о подозреваемом пока не разглашаются, однако полиция активно работает над его задержанием и привлечением к ответственности.

Очевидно, что такие случаи кражи на кладбище вызывают глубокое негодование и беспокойство среди местных жителей. Кладбище является святым местом, где люди приходят почтить память своих близких, и кражи подобного рода являются не только материальным ущербом, но и нарушением памяти и уважения к усопшим.

Полиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о происходящих кражах на кладбищах, обратиться в правоохранительные органы для оказания помощи в расследовании. Важно объединить усилия, чтобы пресечь подобные преступные действия и обеспечить достойное уважение к памяти усопших.

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