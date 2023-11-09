В Сыктывкаре правоохранители вычислили расхитителя могил

В Управление внутренних дел России по городу Сыктывкару поступило сообщение от местного жителя о краже металлического столба. Мужчина посетил место захоронения своей бабушки на городском кладбище и обнаружил, что столб, который он сам установил летом, исчез. По оценке полиции, стоимость украденного имущества составляет 2 тысячи 200 рублей.

Инцидент с похищением металлических конструкций на кладбище не является единичным случаем. Еще один мужчина обратился в полицию через два дня со схожим заявлением. В этом случае, у надгробия его родителей, была украдена часть металлической ограды стоимостью более семи тысяч рублей. Оба пострадавших сообщили о длительности проблемы, отмечая, что такие случаи происходят не первый год.