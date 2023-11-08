В Коми пройдет киномарафон Arctic open
- 16:05 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Важное культурное событие ожидает жителей Республики Коми - киномарафон Arctic open!
Это мероприятие станет настоящим эхом VII Международного кинофестиваля Arctic open, который пройдет с 7 по 10 декабря в нескольких городах, включая Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Няндому и Североонежск.
В шорт-лист VII Международного кинофестиваля Arctic open попали 58 впечатляющих фильмов. Эти картины завладеют вниманием зрителей и поразят своей оригинальностью и глубиной. Все фильмы были отобраны для презентации этой престижной кинопремии, потому они точно заслуживают внимания и аплодисментов.
В следующем году, в марте-апреле 2024 года, Сыктывкар станет главным местом для кинопоказов и творческих встреч с авторами фильмов, входящих в программу VII МКФ Arctic open. Интересные и волнующие дискуссии, встречи с талантливыми режиссерами и актерами ждут всех киноманов Республики Коми. Локация для проведения мероприятий была выбрана крайне занимательно - киностудия "Ленфильм" в городе Санкт-Петербург и город Сыктывкар.
Но Arctic open далеко не ограничивается только территорией Республики Коми. Киномарафон проникнет в семь регионов страны: в Архангельскую, Свердловскую, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую области, а также в Ненецкий автономный округ. Это свидетельствует о разнообразии и обширности данного культурного события, которое охватывает часть Северо-Западного региона России.
Киномарафон Arctic open станет уникальной возможностью для жителей Коми и других городов заглянуть в фантастический мир киноискусства и насладиться прекрасными фильмами, которые вносят свой вклад в развитие современной кинематографии. Будем надеяться, что это событие станет яркой и незабываемой частью культурной жизни России.
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