В Коми пройдет киномарафон Arctic open

Это мероприятие станет настоящим эхом VII Международного кинофестиваля Arctic open, который пройдет с 7 по 10 декабря в нескольких городах, включая Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Няндому и Североонежск.

В шорт-лист VII Международного кинофестиваля Arctic open попали 58 впечатляющих фильмов. Эти картины завладеют вниманием зрителей и поразят своей оригинальностью и глубиной. Все фильмы были отобраны для презентации этой престижной кинопремии, потому они точно заслуживают внимания и аплодисментов.