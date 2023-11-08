В Сыктывкаре продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ

На последнем заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии, которое состоялось 7 ноября, обсуждалась эпидемиологическая ситуация в столице Республики Коми. По последним данным управления Роспотребнадзора по региону, уровень заболеваемости COVID-19 на территории Сыктывкара в настоящее время ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на это, наблюдается рост случаев гриппа и ОРВИ, и текущий показатель превышает эпидемиологический порог на 16,5%.

Важно отметить, что вакцинация является эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ. Участники заседания комиссии напомнили о необходимости прививок и отметили, что их можно получить бесплатно в специально оборудованных прививочных кабинетах. Вакцинация помогает укрепить иммунитет и снизить риск заболевания, особенно в условиях эпидемического подъема, который, исходя из многолетних наблюдений, обычно происходит в январе-феврале.