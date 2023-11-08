В Сыктывкаре продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ
- 08:50 8 ноября
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- Иван Огурцов
Эпидпорог уже превышен
На последнем заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии, которое состоялось 7 ноября, обсуждалась эпидемиологическая ситуация в столице Республики Коми. По последним данным управления Роспотребнадзора по региону, уровень заболеваемости COVID-19 на территории Сыктывкара в настоящее время ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на это, наблюдается рост случаев гриппа и ОРВИ, и текущий показатель превышает эпидемиологический порог на 16,5%.
Важно отметить, что вакцинация является эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ. Участники заседания комиссии напомнили о необходимости прививок и отметили, что их можно получить бесплатно в специально оборудованных прививочных кабинетах. Вакцинация помогает укрепить иммунитет и снизить риск заболевания, особенно в условиях эпидемического подъема, который, исходя из многолетних наблюдений, обычно происходит в январе-феврале.
Однако, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, необходимо сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Все еще существует вероятность повышения числа случаев коронавируса, особенно в свете появления новых вариантов вируса и возможного снижения иммунитета в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.
Поэтому, помимо вакцинации, важно продолжать соблюдать меры гигиены, такие как регулярное мытье рук, использование масок и соблюдение социальной дистанции. Также рекомендуется избегать скопления людей в закрытых помещениях, особенно в периоды повышенной заболеваемости.
Признаки гриппа и ОРВИ, такие как лихорадка, кашель, насморк и общая слабость, необходимо воспринимать серьезно и обращаться за медицинской помощью при появлении подобных симптомов. Быстрая диагностика и начало лечения помогут предотвратить развитие осложнений и снизить риск передачи инфекции другим людям.
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