Центр молодежи в Сыктывкаре обустроят в "Доме быта"

Проект, который будет реализован в рамках Года молодежи в стране, предоставит активным и предприимчивым молодым людям возможность реализовать свои идеи и получить необходимую поддержку и ресурсы для их развития.

Новый центр, который расположится в городском "Доме быта", будет служить привлекательным местом для молодых людей, где они смогут воплотить свои творческие замыслы и быть в окружении здоровых норм и ценностей. Это будет пространство, где будут появляться новые молодежные идеи и движения.