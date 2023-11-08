Центр молодежи в Сыктывкаре обустроят в "Доме быта"
- 09:00 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В своем видеообращении 7 ноября председатель правительства Коми края Владимир Уйба объявил о создании Молодежного ресурсного центра в городе Сыктывкаре.
Проект, который будет реализован в рамках Года молодежи в стране, предоставит активным и предприимчивым молодым людям возможность реализовать свои идеи и получить необходимую поддержку и ресурсы для их развития.
Новый центр, который расположится в городском "Доме быта", будет служить привлекательным местом для молодых людей, где они смогут воплотить свои творческие замыслы и быть в окружении здоровых норм и ценностей. Это будет пространство, где будут появляться новые молодежные идеи и движения.
В центре уже разработан современный дизайн помещений. Здесь будут представлены различные тематические зоны, включающие пространства для действий и дискуссий, просвещения, досуга и креатива.
Создание Молодежного ресурсного центра в Сыктывкаре является значимым шагом для поддержки и развития молодежи в регионе. Этот центр станет важным пространством для реализации молодежных инициатив и поможет формированию здоровых ценностей и норм для молодого поколения. Это инициатива, которая будет способствовать социальному и культурному развитию молодежи, а также содействовать созданию новых перспектив и возможностей для ее будущего.
Создание Молодежного ресурсного центра в Сыктывкаре - это не только показатель внимания и заботы властей по отношению к молодежи, но и инвестиция в будущее и развитие региона в целом. Этот центр станет местом, где молодые люди смогут раскрыть свой потенциал, развиваться и вносить свой вклад в развитие общества. Это шаг к созданию благоприятного и поддерживающего окружения, которое будет способствовать успешному становлению и самореализации молодежи.
Молодежный ресурсный центр в Сыктывкаре будет являться центром притяжения для молодых людей, где они смогут найти поддержку, вдохновение и возможности для своего развития. Это будет место, где соберутся творческие, активные и инициативные молодые люди, обменяются опытом и идеями, а также найдут новые возможности для профессионального и личностного роста.
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