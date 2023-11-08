В одном из городов Коми нашли виновного в протекающей шестой год крыше

В ноябре 2018 года жильцы квартиры в двухэтажном многоквартирном доме в Усть-Вымке обратились в госжилинспекцию с жалобой на протечку кровли. Инспекторы провели внеплановую проверку и установили, что укрывной материал над лоджией квартиры поврежден, а в жилой комнате есть следы протечек. В декабре 2018 года начальник госжилинспекции вынес предписание администрации Микуни устранить нарушения, но оно не было исполнено. В апреле 2021 года выдано повторное предписание, которое также проигнорировали.

С августа 2017 года в многоквартирном доме отсутствует управляющая компания, поскольку предыдущая расторгла договор управления, а новая не выбрана и не заключен договор управления в связи с отсутствием заявок.