В одном из городов Коми нашли виновного в протекающей шестой год крыше
- 08:33 8 ноября
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- Иван Огурцов
Местная администрация игнорировала все предписания
В ноябре 2018 года жильцы квартиры в двухэтажном многоквартирном доме в Усть-Вымке обратились в госжилинспекцию с жалобой на протечку кровли. Инспекторы провели внеплановую проверку и установили, что укрывной материал над лоджией квартиры поврежден, а в жилой комнате есть следы протечек. В декабре 2018 года начальник госжилинспекции вынес предписание администрации Микуни устранить нарушения, но оно не было исполнено. В апреле 2021 года выдано повторное предписание, которое также проигнорировали.
С августа 2017 года в многоквартирном доме отсутствует управляющая компания, поскольку предыдущая расторгла договор управления, а новая не выбрана и не заключен договор управления в связи с отсутствием заявок.
В декабре 2021 года решением Усть-Вымского районного суда на администрацию Микуни возложена обязанность разработать план восстановительных работ по устранению протечки кровли многоквартирного жилого дома, произвести ремонт. Однако администрация до настоящего времени не предприняла должных мер.
В марте этого года собственники квартиры обратились в суд с иском к администрации Микуни о возмещении ущерба, причиненного заливом. Они потребовали возмещения ущерба в размере 400 тысяч рублей и компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей на каждого.
Суд удовлетворил требования истцов частично. С администрации Микуни взыскано возмещение ущерба в размере 52 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей в адрес собственницы. В пользу собственника — возмещение ущерба в размере 52 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей.
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