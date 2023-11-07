Комистат выяснил, что предпочитает наша молодежь
- 11:30 7 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
По данным экспертов Комистата, молодежь Коми всегда найдет чем заняться. Они активно учатся, проходят практику, а также находят время на подработки.
Неудивительно, что такая энергичная молодежь предпочитает проводить свое свободное время с друзьями, как показало недавнее исследование.
Изучение данных опроса за 2022 год позволяет сделать некоторые интересные выводы. Оказывается, 80% молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет выбрали общение с друзьями как основное занятие на досуге. Это свидетельствует о том, что молодежь Коми ценит своих близких и находит удовольствие в общении с ними.
Однако, не все молодые люди совсем ушли от современных технологий. Малая доля молодежи, всего 8%, предпочитает проводить свое время за компьютером и мобильными устройствами. Они активно используют интернет, играют в компьютерные игры или общаются в социальных сетях.
Есть и те, кто предпочитает более традиционные формы досуга. По данным опроса, 7% молодых людей отдает предпочтение чтению книг. Они наслаждаются словами и умеют ценить литературные произведения.
Кроме того, молодежь Коми не забывает о культурных развлечениях. Кинотеатры по-прежнему пользуются популярностью среди молодых людей. Они любят посещать кинопремьеры, наслаждаться качественной картиной и обсуждать фильмы с друзьями.
Однако свободное время молодежь Коми не проводит только в развлечениях. Они также уделяют время домашним делам или своему любимому хобби. Это может быть рисование, игра на музыкальных инструментах, спортивные занятия или что-то еще, что приносит им удовольствие.
Таким образом, молодежь Коми оказывается очень разносторонней и активной группой людей. Они находят радость и удовлетворение во множестве занятий и умеют находить время для саморазвития, общения с друзьями и заботы о себе. Их энергия и страстность позволяют им наполнять свою жизнь различными интересными моментами и делать ее насыщенной и яркой.
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