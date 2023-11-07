Комистат выяснил, что предпочитает наша молодежь

Неудивительно, что такая энергичная молодежь предпочитает проводить свое свободное время с друзьями, как показало недавнее исследование.

Изучение данных опроса за 2022 год позволяет сделать некоторые интересные выводы. Оказывается, 80% молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет выбрали общение с друзьями как основное занятие на досуге. Это свидетельствует о том, что молодежь Коми ценит своих близких и находит удовольствие в общении с ними.