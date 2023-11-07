В Коми стартовал осенний призыв на службу

Военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин проинформировал Главу региона Владимира Уйба о готовности военных комиссариатов муниципальных образований к осеннему призыву 2023 года. Эту информацию сообщили в пресс-службе главы региона. Перед тем как доложить о готовности к осеннему призыву, Дмитрий Федин подвёл итоги предыдущего призыва. Он отметил, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объёме: более 1800 человек были призваны и направлены для прохождения военной службы. В текущем году ожидается примерно такая же цифра.

Призывной период в Коми начинается с 1 ноября, и он проводится ежегодно, не связанн с какой-либо специальной военной операцией. Все мероприятия будут проведены в установленные сроки с соблюдением законодательства и в плановом порядке. Планируется, что отправка воинских команд к месту прохождения военной службы начнется с 9 ноября. Служба по призыву будет составлять 12 месяцев, как и ранее.