В Коми стартовал осенний призыв на службу
- 09:00 7 ноября
- 12+
- Иван Огурцов
Военный комиссар рассказал, сколько человек будет призвано
Военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин проинформировал Главу региона Владимира Уйба о готовности военных комиссариатов муниципальных образований к осеннему призыву 2023 года. Эту информацию сообщили в пресс-службе главы региона. Перед тем как доложить о готовности к осеннему призыву, Дмитрий Федин подвёл итоги предыдущего призыва. Он отметил, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объёме: более 1800 человек были призваны и направлены для прохождения военной службы. В текущем году ожидается примерно такая же цифра.
Призывной период в Коми начинается с 1 ноября, и он проводится ежегодно, не связанн с какой-либо специальной военной операцией. Все мероприятия будут проведены в установленные сроки с соблюдением законодательства и в плановом порядке. Планируется, что отправка воинских команд к месту прохождения военной службы начнется с 9 ноября. Служба по призыву будет составлять 12 месяцев, как и ранее.
Призывники из Республики Коми будут направлены для прохождения военной службы в воинские части Северного флота, Западного военного округа, воздушно-космических сил и войск национальной гвардии. Проходящие службу по призыву, не будут направляться в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах или для участия в выполнении задач специальной военной операции.
Это регулярное мероприятие призыва является важной частью подготовки молодежи к военной службе и обеспечению обороноспособности страны. Военные комиссариаты муниципальных образований активно работают по призыву граждан, осуществляют проверку медицинской годности и проходят необходимые процедуры для призывников. Это включает в себя медицинские осмотры, психологическое тестирование и проверку физической подготовки. После этого призывники проходят обучение и подготовку в военных учреждениях, чтобы быть готовыми к выполнению своих обязанностей.
...