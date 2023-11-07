Дворец культуры в одном из городов Коми закрыли на неопределенный срок

Глава города прокомментировал произошедшее

Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о каком-то ЧП, из-за которого оказался закрыт Городской дворец культуры Ухты. Причиной этих слухов стала отмена сразу нескольких мероприятий без объяснения причины. Согласно сообщениям, на главной сцене города произошла поломка пожарного экрана, который предназначен для предотвращения распространения огня в здании ГДК. Этот механизм, весом несколько тонн, застопорился на сцене, указывает информация. По всей видимости, его давно не обслуживали, и он пришел в негодность.

Кроме того, в группе дворца культуры была опубликована информация об отмене концерта, запланированного на четвертого ноября в честь Дня народного единства. Также был перенесен спектакль «Охота на мужчин», который должен был состояться пятого числа.

Мэр Ухты, Магомед Османов, объяснил, что произошло. Он заявил, что во время плановой проверки работы противопожарного экрана произошел сбой в конструкции, из-за чего оборвался трос с пригрузом на левой стороне экрана сцены большого зала. В связи с этим, использование и эксплуатация противопожарного экрана сопряжены с рисками, и было принято решение отменить мероприятия по техническим причинам.

Магомед Османов подчеркнул, что нет никакой причины для беспокойства, так как специалисты уже занимаются решением проблемы. Они проводят необходимые работы по восстановлению пожарного экрана, чтобы он снова стал функциональным и безопасным для использования. В настоящее время проводится детальный анализ поломки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.