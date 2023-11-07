Глава Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело из-за памятника в одном из городов Коми

Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, принял решение о возбуждении уголовного дела в связи с информацией о плохом состоянии памятника "Никто не забыт, ничто не забыто" в Печоре. По информации от информационного центра СКР, монумент находится в запущенном состоянии, и никаких мер по его восстановлению не предпринимается. Александр Бастрыкин выдал указание и.о. руководителя Следственного управления СК России по Коми, Алексею Лыжину, о начале расследования и представлении доклада о ходе и результате проведенных мероприятий.

Это решение было принято после того, как в социальных сетях появилась информация о плохом состоянии памятника и его постепенном разрушении. Памятник "Никто не забыт, ничто не забыто" был открыт 49 лет назад и является символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. Он стал важной частью исторического наследия города Печора и всей России.