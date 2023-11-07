Глава Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело из-за памятника в одном из городов Коми
- 08:00 7 ноября
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- Иван Огурцов
Местные власти забыли о реставрации мемориала
Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, принял решение о возбуждении уголовного дела в связи с информацией о плохом состоянии памятника "Никто не забыт, ничто не забыто" в Печоре. По информации от информационного центра СКР, монумент находится в запущенном состоянии, и никаких мер по его восстановлению не предпринимается. Александр Бастрыкин выдал указание и.о. руководителя Следственного управления СК России по Коми, Алексею Лыжину, о начале расследования и представлении доклада о ходе и результате проведенных мероприятий.
Это решение было принято после того, как в социальных сетях появилась информация о плохом состоянии памятника и его постепенном разрушении. Памятник "Никто не забыт, ничто не забыто" был открыт 49 лет назад и является символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. Он стал важной частью исторического наследия города Печора и всей России.
Однако, в последние годы памятник не получал должного внимания со стороны ответственных лиц. Последнее реставрационное обновление было проведено в 2014 году, и с тех пор никаких мер по поддержанию его в хорошем состоянии не предпринималось. Это привело к постепенному разрушению и ухудшению его внешнего вида.
Теперь, после решения Александра Бастрыкина, уголовное дело будет проведено для выяснения обстоятельств, которые привели к такому ненадлежащему содержанию памятника. Расследование будет вестись под руководством Алексея Лыжина, и его результаты будут представлены в отчете. Глава Следственного комитета придал большое значение этому делу и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства, чтобы обеспечить эффективное и своевременное расследование.
Кроме того, четвертого числа текущего месяца один из депутатов Госсовета РК сообщил, что вместе с исполняющим обязанности главы города мемориал был осмотрен, обсуждены дальнейшие действия.
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