Здание судмедэкспертизы в Сыктывкаре третий год ждет капремонта
- 07:00 7 ноября
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- Иван Огурцов
Здание простаивает два года
В Сыктывкаре простаивает здание судмедэкспертизы, оно не используется уже длительное время. Строительство и капитальный ремонт этого здания не были согласованы до сих пор, несмотря на то, что в 2019 году Минздрав Коми выделил 67 млн рублей на переезд экспертов в новые помещения.
Это новое здание, расположенное по адресу Кирова, 80, требовало серьезного ремонта. В 2021 году был проведен аукцион для выбора подрядчика, который будет заниматься подготовкой проектно-сметной документации. Представители Минздрава пояснили, что здание, построенное из кирпича и имеющее три этажа, было приобретено в 2020 году.
Однако, чтобы начать работу в здании, необходим капитальный ремонт. В настоящее время проектно-сметная документация разработана и находится на проверке в управлении госэкспертизы. Срок окончания работ по договору был назначен на 31 октября. Однако никакой новой информации так и не появлялось.
В дальнейшем ремонтные работы будут зависеть от финансирования отрасли "Здравоохранение". В настоящее время ожидается получение дополнительной информации от Минздрава Коми по этому вопросу.
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