Здание судмедэкспертизы в Сыктывкаре третий год ждет капремонта

В Сыктывкаре простаивает здание судмедэкспертизы, оно не используется уже длительное время. Строительство и капитальный ремонт этого здания не были согласованы до сих пор, несмотря на то, что в 2019 году Минздрав Коми выделил 67 млн рублей на переезд экспертов в новые помещения.

Это новое здание, расположенное по адресу Кирова, 80, требовало серьезного ремонта. В 2021 году был проведен аукцион для выбора подрядчика, который будет заниматься подготовкой проектно-сметной документации. Представители Минздрава пояснили, что здание, построенное из кирпича и имеющее три этажа, было приобретено в 2020 году.