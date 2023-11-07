Жители "проблемного" дома в Сыктывкаре снова пошли в Жилинспекцию

Жители дома на улице Морозова, 43 в Сыктывкаре, который уже неоднократно попадал в объективы СМИ, снова обращаются во всевозможные инстанции, чтобы попытаться решить свою затяжную "головную боль". По словам местных жителей, УК не совсем проводит ремонтные работы в подъезде. Последний ремонт был выполнен в 1985 году, и с тех пор жильцы постоянно платят за содержание и ремонт, но работы так и не видят. Кроме того, управляющая компания ежегодно меняет название, но никаких значимых действий не предпринимается.

Горожане хотят, чтобы на их проблему обратили внимание. Люди просят хотя бы выполнить ремонт в третьем подъезде. Ремонт во втором подъезде был выполнен только после широкой огласки, тогда там установили стеклопакеты и покрасили стены.