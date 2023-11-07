Жители "проблемного" дома в Сыктывкаре снова пошли в Жилинспекцию
- 06:30 7 ноября
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- Иван Огурцов
Многоквартирный дом остается без ремонта почти 40 лет
Жители дома на улице Морозова, 43 в Сыктывкаре, который уже неоднократно попадал в объективы СМИ, снова обращаются во всевозможные инстанции, чтобы попытаться решить свою затяжную "головную боль". По словам местных жителей, УК не совсем проводит ремонтные работы в подъезде. Последний ремонт был выполнен в 1985 году, и с тех пор жильцы постоянно платят за содержание и ремонт, но работы так и не видят. Кроме того, управляющая компания ежегодно меняет название, но никаких значимых действий не предпринимается.
Горожане хотят, чтобы на их проблему обратили внимание. Люди просят хотя бы выполнить ремонт в третьем подъезде. Ремонт во втором подъезде был выполнен только после широкой огласки, тогда там установили стеклопакеты и покрасили стены.
Жители третьего подъезда были готовы собрать деньги на ремонт, скинуться по тысяче рублей, они собирали подписи.
Накануне у жильцов появилась информаци, что запланировано общедомовое собрание, на котором будет рассмотрен вопрос о смене УК. Однако жители считают, что это всего лишь попытка избежать ответственности. Редакция "Комиинформа" направила запрос в прокуратуру и администрацию столицы Коми по этой проблеме.
Стоит напомнить, два года назад после аварии на теплосетях дом должен был пройти капитальный ремонт. Минстрой Коми тогда взял дом под свой контроль. В настоящее время жители ждут ответа от прокуратуры и администрации, чтобы узнать, как будут решены проблемы.
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