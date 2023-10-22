Росгвардия изъяла оружие у десяти жителей Коми

В течение прошлой недели в Коми были выявлены 10 нарушений в области оборота оружия, когда сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии изъяли 12 охотничьих ружей. Владельцы этих ружей не продлили свои разрешительные документы вовремя, и в результате лишились своего оружия и будут оштрафованы.

Управление напомнило, что необходимо представлять заявление и документы на продление разрешения не позднее, чем за месяц до истечения его срока действия. За нарушение сроков регистрации или перерегистрации оружия предусмотрена административная ответственность.