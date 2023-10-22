Росгвардия изъяла оружие у десяти жителей Коми
- 14:30 22 октября
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- Служба новостей
В течение прошлой недели в Коми были выявлены 10 нарушений в области оборота оружия, когда сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии изъяли 12 охотничьих ружей.
Владельцы этих ружей не продлили свои разрешительные документы вовремя, и в результате лишились своего оружия и будут оштрафованы.
Управление напомнило, что необходимо представлять заявление и документы на продление разрешения не позднее, чем за месяц до истечения его срока действия. За нарушение сроков регистрации или перерегистрации оружия предусмотрена административная ответственность.
Кстати, недавно житель Коми получил судимость за хранение пороха. Он не имел лицензии для приобретения боеприпасов и взрывчатых веществ. Однако он хранил у себя дома ружье, порох и патроны, которые ему достались после смерти отца.
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