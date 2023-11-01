В Коми суд взял под стражу соцработницу и двоих полицейских за хищение и растрату

Сегодня городским судом столицы Коми было принято решение о заключении под стражу трех лиц: двоих сотрудников МВД Усть-Вымского района и социальной работницы АНО "Доброта". Их обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате чужих денежных средств.

По информации следствия, полицейские, действуя из личной заинтересованности и по предварительному сговору, превысили свои полномочия, чтобы скрыть преступление, совершенное Сабитовой Е.Х. и другим лицом. Это преступление было направлено на присвоение и растрату денежных средств в размере не менее пяти миллионов рублей, выплаченных потерпевшему в качестве компенсации за гибель его сына во время спецоперации.