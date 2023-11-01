В Коми суд взял под стражу соцработницу и двоих полицейских за хищение и растрату
- 21:00 1 ноября
- 12+
- Иван Огурцов
Работница АНО «Доброта» обвиняется в присвоении 5 миллионов компенсации за погибшего в зоне СВО
Сегодня городским судом столицы Коми было принято решение о заключении под стражу трех лиц: двоих сотрудников МВД Усть-Вымского района и социальной работницы АНО "Доброта". Их обвиняют в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате чужих денежных средств.
По информации следствия, полицейские, действуя из личной заинтересованности и по предварительному сговору, превысили свои полномочия, чтобы скрыть преступление, совершенное Сабитовой Е.Х. и другим лицом. Это преступление было направлено на присвоение и растрату денежных средств в размере не менее пяти миллионов рублей, выплаченных потерпевшему в качестве компенсации за гибель его сына во время спецоперации.
Суд принял решение о заключении под стражу троих участников уголовного дела до 14 декабря. Видео из зала суда посмотреть вы можете в нашем Телеграм-канале: https://t.me/pg11ru
В полную юридическую силу решение еще не вступило, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
...