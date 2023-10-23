Жители Коми с начала года заработали на пьяных водителях 42 тысячи рублей 

В Коми с начала года выплаты за сообщения о пьяных водителях получили 14 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На текущий год на эту цель было выделено 1,2 миллиона рублей на 400 таких сообщений. Полицейские получили 22 заявки, из них по 14 эпизодам рассказавшим дали по 3 тысячи рублей - в общей сумме 42 тысячи рублей. Зампред правительства Коми отметил, что люди не очень заинтересованы в информировании полицейских в правилах дорожного движения.