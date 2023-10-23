Жители Коми с начала года заработали на пьяных водителях 42 тысячи рублей
- 16:20 23 октября
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- Елизавета Петрова
В Коми с начала года выплаты за сообщения о пьяных водителях получили 14 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.
На текущий год на эту цель было выделено 1,2 миллиона рублей на 400 таких сообщений. Полицейские получили 22 заявки, из них по 14 эпизодам рассказавшим дали по 3 тысячи рублей - в общей сумме 42 тысячи рублей. Зампред правительства Коми отметил, что люди не очень заинтересованы в информировании полицейских в правилах дорожного движения.
Ранее мы писали о том, что в столице Коми из-за нетрезвого водителя два пешехода оказались в больнице. 23-летний молодой человек за рулем Lada Priora сбил мужчину и женщину, шедших по обочине навстречу машине. Водитель на авто после оказался в кювете.
Также мы писали о том, что в Усть-Куломском районе нетрезвый водитель влетел в дерево на авто.
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