В зоне СВО в бою погиб житель Троицко-Печорского района

В зоне СВО погиб еще один участник СВО. Об этом сообщает газета "Заря". Козлов Иван Иванович - уроженец поселка Мишкин-Ёль Троицко-Печорского района. Трудился газоэлектросварщиком. В Херсонской области он погиб в возрасте 50 лет от полученных тяжелых ранений.

В зоне СВО мужчина занимал должность стрелка-помощника гранатомётчика. Похоронили его 19 октября на городском усинском кладбище. Имя Ивана Козлова будет занесено в Рукописную книгу памяти Троицко-Печорского района.