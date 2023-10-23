В зоне СВО в бою погиб житель Троицко-Печорского района
- 15:30 23 октября
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- Елизавета Петрова
Газета "Заря"
В зоне СВО погиб еще один участник СВО. Об этом сообщает газета "Заря".
Козлов Иван Иванович - уроженец поселка Мишкин-Ёль Троицко-Печорского района. Трудился газоэлектросварщиком. В Херсонской области он погиб в возрасте 50 лет от полученных тяжелых ранений.
В зоне СВО мужчина занимал должность стрелка-помощника гранатомётчика. Похоронили его 19 октября на городском усинском кладбище. Имя Ивана Козлова будет занесено в Рукописную книгу памяти Троицко-Печорского района.
Ранее мы писали о том, что 11 октября в зоне СВО погиб Алексей Цыпанов. Он родом из Сысольского района, служил в должности стрелка стрелкового отделения.
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