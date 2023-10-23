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Сыктывкарские спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, попавшего в аварию

Сыктывкарские спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, попавшего в авариюФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, который попал в ДТП. Об этом сообщает "Комиинформ".

Авария случилась 21 октября. "Лада Веста", в салоне которой были тридцатилетний и тридцатиоднолетний мужчины, а также двухлетняя девочка, опрокинулась. ДТП произошло на дороге Сыктывкар - Корткерос. К счастью, никто из пассажиров машины травмы не получил. До прибытия эвакуатора людей обогрели спасатели. 

Ранее мы писали о том, что российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции. Одному из них понадобилась срочная операция. Потом россияне продолжили отдыхать. По факту ДТП завели уголовное дело. 

Также мы писали о том, что два человека попали в больницу после аварии под Сыктывкаром. Также в этот день водитель автобуса уронил пенсионерку.

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