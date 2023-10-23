Сыктывкарские спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, попавшего в аварию
- 11:50 23 октября
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, который попал в ДТП. Об этом сообщает "Комиинформ".
Авария случилась 21 октября. "Лада Веста", в салоне которой были тридцатилетний и тридцатиоднолетний мужчины, а также двухлетняя девочка, опрокинулась. ДТП произошло на дороге Сыктывкар - Корткерос. К счастью, никто из пассажиров машины травмы не получил. До прибытия эвакуатора людей обогрели спасатели.
Ранее мы писали о том, что российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции. Одному из них понадобилась срочная операция. Потом россияне продолжили отдыхать. По факту ДТП завели уголовное дело.
Также мы писали о том, что два человека попали в больницу после аварии под Сыктывкаром. Также в этот день водитель автобуса уронил пенсионерку.
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