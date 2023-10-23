Сыктывкарские спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, попавшего в аварию

В Сыктывкаре спасатели обогрели двухгодовалого ребенка, который попал в ДТП. Об этом сообщает "Комиинформ". Авария случилась 21 октября. "Лада Веста", в салоне которой были тридцатилетний и тридцатиоднолетний мужчины, а также двухлетняя девочка, опрокинулась. ДТП произошло на дороге Сыктывкар - Корткерос. К счастью, никто из пассажиров машины травмы не получил. До прибытия эвакуатора людей обогрели спасатели.

Ранее мы писали о том, что российские туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции. Одному из них понадобилась срочная операция. Потом россияне продолжили отдыхать. По факту ДТП завели уголовное дело.