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Два пешехода попали в больницу после ДТП под Сыктывкаром

Два пешехода попали в больницу после ДТП под Сыктывкаром Фото УГИБДД по Коми

За прошедшие сутки в столице Коми произошло два ДТП с тремя пострадавшими. Одно из них случилось на трассе Сыктывкар-Ухта. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 октября 2023 года в 8:20 пострадала пассажирка 18 автобуса. Водитель 1989 года рождения ехал по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Катаева, напротив 59 дома мужчина резко затормозил. Из-за внезапной остановки автобуса женщина 1965 года рождения не устояла и упала в салоне.

Женщине диагностировали перелом ладьевидной кости на правой руке. Водитель “Нефаза” за рулём с 2011 года.

В этот же день в 17:05 на 21 километре трассы Сыктывкар-Ухта под колёса “Лады” попали два пешехода 1999 и 1972 года рождения. Мужчины переходили дорогу по “зебре”. Один из них получил сотрясение, вывих и ссадины, его госпитализировали. Второго молодого человека также увезли в больницу с вывихом, переломом, травмой груди и ушибом.

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