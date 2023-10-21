Два пешехода попали в больницу после ДТП под Сыктывкаром

За прошедшие сутки в столице Коми произошло два ДТП с тремя пострадавшими. Одно из них случилось на трассе Сыктывкар-Ухта. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 октября 2023 года в 8:20 пострадала пассажирка 18 автобуса. Водитель 1989 года рождения ехал по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Катаева, напротив 59 дома мужчина резко затормозил. Из-за внезапной остановки автобуса женщина 1965 года рождения не устояла и упала в салоне.