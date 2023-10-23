В России предложили установить единое время запрета на шум дома
- 11:30 23 октября
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- Служба новостей
Предложенный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября. Он будет направлен на установление единых правил для всех регионов России. Документ предусматривает запрет на шум в определенное время с 23:00 до 07:00. Кроме того, введены новые ограничения для шумных строительных работ, которые будут разрешены с 09:00 до 19:00 только в будние дни, с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, сообщают "Известия".
В настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает свои правила в отношении времени запрета на шум. Например, в Москве действует запрет с 23:00 до 07:00 каждый день, а в Подмосковье - с 21:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
Предлагается также, чтобы жильцы могли выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для контроля и фиксации нарушений тишины. В случае нарушения тишины предусмотрены штрафные санкции. За первое нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается.
Этот законопроект был доработан с участием правительства и в настоящее время отправлен на отзыв в Кабинет Министров.
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