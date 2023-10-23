В России предложили установить единое время запрета на шум дома

Предложенный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября. Он будет направлен на установление единых правил для всех регионов России. Документ предусматривает запрет на шум в определенное время с 23:00 до 07:00. Кроме того, введены новые ограничения для шумных строительных работ, которые будут разрешены с 09:00 до 19:00 только в будние дни, с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, сообщают "Известия".

В настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает свои правила в отношении времени запрета на шум. Например, в Москве действует запрет с 23:00 до 07:00 каждый день, а в Подмосковье - с 21:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.