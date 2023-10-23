В Сыктывкаре за один день поступило три сообщения о взрывных устройствах в школах

В Сыктывкаре, 21 октября, оперативные службы города были подняты по тревоге в связи с сообщениями о взрывных устройствах в трех школах. От угрозы пострадали школы №24, 36 и 16. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, скорая помощь и спасатели.

Сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми" из Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были задействованы для обеспечения безопасности при проверке информации.