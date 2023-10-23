Как узнать о льготах и выплатах, которые вам положены, и получить их

Государство регулярно вводит новые льготы и меры социальной поддержки. Чтобы узнавать, какие гарантии положены именно вам, не обязательно мониторить различные сайты. Hh.ru рассказывает, как в несколько кликов получить всю персонализированную информацию "в одном окне".

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