В Сыктывкаре на площади у городского вокзала установят новые пешеходные ограждения
- 09:00 23 октября
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- Служба новостей
Администрация Сыктывкара планирует установить новое ограждение на привокзальной площади города. Об этом говорится на портале госзакупок. Ограждение будет состоять из ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа и столбов и будет установлено на площади Сыктывкара по адресу ул. Морозова, №1. Начальная стоимость данной закупки составляет 1,1 миллиона рублей.
Организации, заинтересованные в выполнении этого проекта, могут подать свои документы для участия в электронном аукционе до 25 октября. 27 октября конкурсная комиссия выберет победителя, с которым будет заключен договор на выполнение работ.
Согласно технической документации, подрядная организация должна установить оцинкованные пешеходные ограждения перильного типа и столбы в течение 40 дней после заключения контракта. Общая длина ограждений составляет 133 погонных метра. Кроме того, на территории привокзальной площади будет установлено 49 парковочных столбиков.
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