В Сыктывкаре на площади у городского вокзала установят новые пешеходные ограждения

Администрация Сыктывкара планирует установить новое ограждение на привокзальной площади города. Об этом говорится на портале госзакупок. Ограждение будет состоять из ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа и столбов и будет установлено на площади Сыктывкара по адресу ул. Морозова, №1. Начальная стоимость данной закупки составляет 1,1 миллиона рублей.

Организации, заинтересованные в выполнении этого проекта, могут подать свои документы для участия в электронном аукционе до 25 октября. 27 октября конкурсная комиссия выберет победителя, с которым будет заключен договор на выполнение работ.