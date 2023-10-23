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В Сыктывкаре на площади у городского вокзала установят новые пешеходные ограждения

В Сыктывкаре на площади у городского вокзала установят новые пешеходные ограждения

Администрация Сыктывкара планирует установить новое ограждение на привокзальной площади города. Об этом говорится на портале госзакупок. Ограждение будет состоять из ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа и столбов и будет установлено на площади Сыктывкара по адресу ул. Морозова, №1. Начальная стоимость данной закупки составляет 1,1 миллиона рублей.

Организации, заинтересованные в выполнении этого проекта, могут подать свои документы для участия в электронном аукционе до 25 октября. 27 октября конкурсная комиссия выберет победителя, с которым будет заключен договор на выполнение работ.

Согласно технической документации, подрядная организация должна установить оцинкованные пешеходные ограждения перильного типа и столбы в течение 40 дней после заключения контракта. Общая длина ограждений составляет 133 погонных метра. Кроме того, на территории привокзальной площади будет установлено 49 парковочных столбиков.

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