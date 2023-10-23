На пожаре в Ухте погиб мужчина

Под Ухтой в поселке Югер на пожаре погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось 1 октября. В половине второго ночи в дежурную часть города сообщили, что горят хозяйственные постройки. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, и уже к трем часам утра пламя ликвидировали.