На пожаре в Ухте погиб мужчина
- 08:00 23 октября
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- Татьяна Зубова
Под Ухтой в поселке Югер на пожаре погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что происшествие случилось 1 октября. В половине второго ночи в дежурную часть города сообщили, что горят хозяйственные постройки. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, и уже к трем часам утра пламя ликвидировали.
В ходе тушения обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность сейчас устанавливается.О тметим, что площадь возгорания не превысила 40 квадратных метров.
В работе участвовали 12 пожарных, привлечено три единицы техники. По предварительным данным, возгорание возникло вследствие неисправности отопительной печи. Подробности выясняются.
Напомним, ранним утром 17 октября сыктывкарцы засняли на видео пожар нежилой постройки. Однако к моменту приезда огнеборцев пламя ликвидировали своими силами.
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